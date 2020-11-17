По Франции прокатилась волна загадочных убийств лошадей

Во Франции ведут расследования загадочных нападений на лошадей, заведено около ста дел, рассказал министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди.

Власти Франции получили примерно 400 сообщений о нападениях на лошадей, правоохранители провели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV.

«Часто это происходит в полях, без свидетелей, без камеры. Но жандармы не сдаются», – сообщил глава французского минсельхоза.

В августе французская федерация конного спорта обратилась в суд с гражданским иском по поводу преступлений против лошадей. Почти у всех убитых животных было отрезано ухо. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе интернет-челлендж и участие в ритуале.