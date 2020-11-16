У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.

Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Между тем, в понедельник завершился осенний отборочный этап кубка «Управляй!». По итогам отборочных этапов полуфиналистами кубка стали 1165 человек.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что участники демонстрировали свои умения управлять виртуальными компаниями. На протяжении всего отборочного этапа участникам предстояло принимать стратегические решения по управлению компанией. Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания в рамках экономической ситуации, которая генерировалась бизнес-симулятором. По итогам первого отборочного этапа были определены лучшие участники, которые прошли в этап полуфиналов.

«Смоделированная экономическая ситуация на базе бизнес-симулятора позволяет участникам почувствовать себя настоящими топ-менеджерами компаний, решающими конкретные задачи в формате кейса. Принимая управленческие решения, студенты и выпускники вузов и колледжей страны проверяют свои личные и профессиональные навыки. Стоит напомнить, что летом на отборочном этапе полуфиналистами стали 365 ребят. Пройти все испытания осеннего этапа и присоединиться к окончательному списку полуфиналистов смогли еще 800 студентов. Всего за место в финале кубка, который пройдет в начале декабря, поборются 1165 ребят, 10 из них станут победителями», – сказал он.

Регистрационная кампания третьего сезона кубка «Управляй!» стартовала 28 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных было принято решение продлить заявочную кампанию до 20 октября и разделить ее на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен отборочный этап, на который зарегистрировались более 11000 студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны.

Для тех, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрировались на кубок до 20 октября, в октябре-ноябре (с 26 октября по 11 ноября) был организован второй отборочный этап. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано более 145 тыс. участников.

Пока лучшие участники отборочного этапа готовятся к полуфинальным мероприятиям, для всех желающих 12 ноября стартовал последний образовательный этап кубка в этом году. «Участники образовательного этапа могут не только развивать свои компетенции, но и пройти учебную практику на базе кубка «Управляй!», – уточнил генеральный директор АНО.

В этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов – в восьми федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников.

Лидерами по числу прошедших участников стали Москва (130 полуфиналистов), Санкт-Петербургом (128), а также Приморский край (69 полуфиналистов), Ростовская область (59) и Нижегородская область (58).

Среди высших учебных заведений лидерами по числу участников, прошедших в полуфинал, стали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) с 41 полуфиналистом, Государственный институт экономики финансов права и технологий (ГИЭФПТ) – 37 полуфиналистов, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова – 29 полуфиналистов, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) – 25 полуфиналистов и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – 24 полуфиналиста. Значительное число полуфиналистов представляют и филиалы Президентской академии.

По числу регистраций лидируют Приволжский федеральный округ (34600), Центральный федеральный округ (32532) и Северо-Кавказский федеральный округ (21993). По регионам в лидерах Ростовская область (13637 заявок), Ставропольский край (6510), Ульяновская область (6482) и Санкт-Петербург (6183).

Чтобы стать полуфиналистом конкурса участникам необходимо было набрать минимум 17 баллов. В третьем сезоне кубка «Управляй!» конкурсанты соревнуются в трех лигах: Лига РАНХиГС – студенты и выпускники вузов из сети филиалов Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Российской Федерации; Премьер-лига, состоящая из финалистов первого и второго сезонов кубка «Управляй!». Студенты Премьер-Лиги не принимают участия в отборочном этапе, начиная сразу с полуфинального этапа; Лига Открытого набора – студенты и выпускники вузов и колледжей, кроме РАНХиГС, а также не являющиеся финалистами прошлых сезонов кубка.

Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая – она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз идет после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и представители крупных компаний. Более 13 тыс. участников уже воспользовались такой возможностью, а для участников осенней регистрационной кампании она стала доступна с 12 ноября.

В отборочном этапе также оценивались дополнительные компетенции участников – их социальная активность. На протяжении всего соревнования участники выполняли задания в социальных сетях, участвовали в квестах, которые были направлены на развитие их управленческих навыков, в особенности компетенций лидера.

Серебряный призер прошлых сезонов кубка по менеджменту «Управляй!» Егор Загрутдинов рассказал о своем опыте участия в кубке, профессиональном развитии после кубка, а также возможностях, которые кубок открывает для студентов вузов и колледжей по всей стране.

«Кубок «Управляй!» качественно изменил мою студенческую жизнь и повлиял на развитие карьеры. Благодаря проекту я смог развить в себе лидерские качества и выработать постоянное желание развиваться. Сейчас у меня есть несколько предпринимательских идей, и я думаю, что платформа «Россия – страна возможностей» поможет мне в их реализации», – отметил Загрутдинов.

Цель кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

«В этом году формат полуфиналов изменился. Мы их проведем в распределенном формате, участники будут распределены по нескольким площадкам федерального округа, и многие студенты примут участие удаленно (онлайн). В личную оценку участника добавится тестирование на управленческий потенциал и диагностика компетенций Университета 20.35», – сказал Рруководитель кубка, директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко отметил.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.