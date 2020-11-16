У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

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16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Чего ждать России от нового президента Молдавии

Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...

Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

    16 ноября 2020, 17:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.

    Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Между тем, в понедельник завершился осенний отборочный этап кубка «Управляй!». По итогам отборочных этапов полуфиналистами кубка стали 1165 человек.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что участники демонстрировали свои умения управлять виртуальными компаниями.  На протяжении всего отборочного этапа участникам предстояло принимать стратегические решения по управлению компанией. Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания в рамках экономической ситуации, которая генерировалась бизнес-симулятором. По итогам первого отборочного этапа были определены лучшие участники, которые прошли в этап полуфиналов.

    «Смоделированная экономическая ситуация на базе бизнес-симулятора позволяет участникам почувствовать себя настоящими топ-менеджерами компаний, решающими конкретные задачи в формате кейса. Принимая управленческие решения, студенты и выпускники вузов и колледжей страны проверяют свои личные и профессиональные навыки. Стоит напомнить, что летом на отборочном этапе полуфиналистами стали 365 ребят. Пройти все испытания осеннего этапа и присоединиться к окончательному списку полуфиналистов смогли еще 800 студентов. Всего за место в финале кубка, который пройдет в начале декабря, поборются 1165 ребят, 10 из них станут победителями», – сказал он.

    Регистрационная кампания третьего сезона кубка «Управляй!» стартовала 28 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных было принято решение продлить заявочную кампанию до 20 октября и разделить ее на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен отборочный этап, на который зарегистрировались более 11000 студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны.

    Для тех, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрировались на кубок до 20 октября, в октябре-ноябре (с 26 октября по 11 ноября) был организован второй отборочный этап. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано более 145 тыс. участников.

    Пока лучшие участники отборочного этапа готовятся к полуфинальным мероприятиям, для всех желающих 12 ноября стартовал последний образовательный этап кубка в этом году. «Участники образовательного этапа могут не только развивать свои компетенции, но и пройти учебную практику на базе кубка «Управляй!», – уточнил генеральный директор АНО.

    В этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов – в восьми федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников.

    Лидерами по числу прошедших участников стали Москва (130 полуфиналистов), Санкт-Петербургом (128), а также Приморский край (69 полуфиналистов), Ростовская область (59) и Нижегородская область (58).

    Среди высших учебных заведений лидерами по числу участников, прошедших в полуфинал, стали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) с 41 полуфиналистом, Государственный институт экономики финансов права и технологий (ГИЭФПТ) – 37 полуфиналистов, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова – 29 полуфиналистов, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) – 25 полуфиналистов и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – 24 полуфиналиста. Значительное число полуфиналистов представляют и филиалы Президентской академии.

    По числу регистраций лидируют Приволжский федеральный округ (34600), Центральный федеральный округ (32532) и Северо-Кавказский федеральный округ (21993). По регионам в лидерах Ростовская область (13637 заявок), Ставропольский край (6510), Ульяновская область (6482) и Санкт-Петербург (6183).

    Чтобы стать полуфиналистом конкурса участникам необходимо было набрать минимум 17 баллов. В третьем сезоне кубка «Управляй!» конкурсанты соревнуются в трех лигах: Лига РАНХиГС – студенты и выпускники вузов из сети филиалов Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Российской Федерации; Премьер-лига, состоящая из финалистов первого и второго сезонов кубка «Управляй!». Студенты Премьер-Лиги не принимают участия в отборочном этапе, начиная сразу с полуфинального этапа; Лига Открытого набора – студенты и выпускники вузов и колледжей, кроме РАНХиГС, а также не являющиеся финалистами прошлых сезонов кубка.

    Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая – она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз идет после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и представители крупных компаний. Более 13 тыс. участников уже воспользовались такой возможностью, а для участников осенней регистрационной кампании она стала доступна с 12 ноября.

    В отборочном этапе также оценивались дополнительные компетенции участников – их социальная активность. На протяжении всего соревнования участники выполняли задания в социальных сетях, участвовали в квестах, которые были направлены на развитие их управленческих навыков, в особенности компетенций лидера.

    Серебряный призер прошлых сезонов кубка по менеджменту «Управляй!» Егор Загрутдинов рассказал о своем опыте участия в кубке, профессиональном развитии после кубка, а также возможностях, которые кубок открывает для студентов вузов и колледжей по всей стране.

    «Кубок «Управляй!» качественно изменил мою студенческую жизнь и повлиял на развитие карьеры. Благодаря проекту я смог развить в себе лидерские качества и выработать постоянное желание развиваться. Сейчас у меня есть несколько предпринимательских идей, и я думаю, что платформа «Россия – страна возможностей» поможет мне в их реализации», – отметил Загрутдинов.

    Цель кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

    «В этом году формат полуфиналов изменился. Мы их проведем в распределенном формате, участники будут распределены по нескольким площадкам федерального округа, и многие студенты примут участие удаленно (онлайн). В личную оценку участника добавится тестирование на управленческий потенциал и диагностика компетенций Университета 20.35», – сказал Рруководитель кубка, директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко отметил.

    Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

    Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент.

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

    В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.


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