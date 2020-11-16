Суд признал законным штраф Twitter на 4 млн рублей

Мещанский суд Москвы оставил без удовлетворения иски с жалобами компании Twitter к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) о возбуждении исполнительного производства в размере 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил жалобу компании на постановление пристава Максима Думакова. «В удовлетворении административного иска отказано», – сказала ТАСС пресс-секретарь суда.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей. После этого Twitter подал административный иск к судебному приставу, в котором обжаловал возбуждение исполнительного производства.