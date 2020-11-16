Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами

Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов, соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – цитирует документ РИА «Новости».

Кроме того, согласно постановлению, выписка пациентов с COVID-19 теперь возможна после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня», – говорится в документе.

За последние сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.