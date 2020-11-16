Рубль вырос к доллару Рубль вырос к доллару 16 ноября 2020, 10:10 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,27%, до 77,1775 руб., курс евро - на 0,22%, до 91,3775 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.03 курс доллара находился на уровне 77,035 руб. (-0,46%), евро снижался до 91,2875 руб. (-0,32%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

