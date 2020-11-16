Российские и египетские моряки запланировали стрельбы в Черном море

В Новороссийск прибыла делегация ВМС Египта для участия в совместных учениях «Мост дружбы – 2020», в ходе которых запланированы стрельбы по надводной и воздушной целям в Черном море.

В Новороссийск в понедельник прибыла делегация берегового штаба Военно-морских сил Египта прибыла в Новороссийск для участия в совместных с Военно-морским флотом России учениях «Мост дружбы – 2020», передает ТАСС.

«Руководителем учения от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи. Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» пройдет с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза учения, которые впервые будут проведены в акватории Черного моря», – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

«В ходе маневров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Военные двух стран также проведут учения по пополнению запасов в море, досмотру подозрительных судов и по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, в том числе поиску и спасению утопающего.

Береговая и морская фазы учения впервые пройдут в акватории Черного моря. Учения ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводятся с 2015 года.