Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщили в Театре имени Моссовета.

Причина смерти Черкасова не уточняется. Прощание состоится в театре 17 ноября в 11.00. Черкасова похоронят на Митинском кладбище, передает РИА «Новости».

Юрий Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых «Очарование зла», «МосГаз», «Форс-мажор», «И все-таки я люблю...».

Напомним, в ночь на субботу на 86-м году жизни умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября на Ваганьковском кладбище.