Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандала с интимным видео Британский пилот Mercedes Хэмилтон сравнялся с рекордом Шумахера 15 ноября 2020, 15:19

Фото: TOLGA BOZOGLU/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Турции стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера. Хэмилтон победил на трассе «Истанбул Парк» и досрочно выиграл зачет пилотов «Формулы-1» сезона-2020, передает РИА «Новости». Британец завоевывает титул чемпиона мира четвертый год подряд, по рекордному числу побед он сравнялся с немецким автогонщиком Михаэлем Шумахером. Шесть из семи титулов чемпиона мира (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 года) Хэмилтон завоевал с Mercedes в «гибридную эру». Еще один чемпионат он выиграл, будучи пилотом McLaren (2008). Ранее Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.

