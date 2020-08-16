Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Британский пилот Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.

В воскресенье Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и в 156-й раз в карьере поднялся на пьедестал. На счету Шумахера 155 подиумов, передает РИА «Новости».

Напомним, «Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020. Этап пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября, как было запланировано в первоначальной версии календаря на сезон, который из-за пандемии коронавируса был подвергнут существенным изменениям.

Кроме того, в апреле спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний.