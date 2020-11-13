Захарова оценила реакцию блогерской среды на слова Лаврова о «деле Навального»

Поднявшаяся вокруг заявления главы МИД Сергея Лаврова об Алексее Навальном шумиха из блогерской среды может помочь Германии раскрыть детали ситуации с «отравленным Новичком» блогером, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Последовал поток маловразумительных, но эмоционально заряженных букв. Смешно, конечно, слышать слова о «позоре» от людей, которые знают о нем все из своего богатого жизненного опыта. В этой ядовитой смеси оскорблений и обзываний нет ничего содержательного, что можно было бы хотя бы пытаться парировать, кроме хорошо знакомых сравнений «немытой» России с «безупречным и непогрешимым» Западом», – так оценила Захарова в своем посте в Facebook высказывания блогеров в адрес Лаврова.

Вместе с тем она поблагодарила этот «нестройный хор» за шумиху, поскольку именно она мешает замести все нестыковки и несуразности произошедшего с Навальным, отметила дипломат.

«Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но, благодаря шуму нашей либеральной общественности, когда-нибудь придется», – добавила представитель ведомства.

Она попросила всех резко отреагировавших на слова Лаврова продолжать «шуметь громче» и направить все свои высказывания в адрес МИД и минюста Германии, а также других европейских стран и международных структур.

Сам Навальный, по словам Захаровой, «отлично устроился» и сейчас «нежится в предгорьях», скрываясь от правосудия по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной, возбужденной на него в России.

«Пусть Берлин, наконец, проявит профессионализм и уважение к международному праву, о строгом соблюдении которого он вроде бы так беспокоится, и поделится с российскими коллегами обнаруженным. Только так можно прояснить все детали этой мутной истории», – подчеркнула она.

Все заявления, прозвучавшие с германской стороны по этому вопросу, по ее мнению, являются «ни к чему не обязывающей демагогией».

Она напомнила, что у блогера в России не было выявлено следов боевых отравляющих веществ, как на том настаивают в Германии. Дипломат пояснила, что если принять как безоговорочный факт утверждение о «Новичке» в анализах Навального, то получается, что отравление могло произойти за территорией России.

«Вот и спросите у тех, кто заявляет о наличии стопроцентных доказательств отравления боевой химией, где ей могли угостить клиента. А пока конкретики Берлин не даст, версии будут плодиться со скоростью распространения по миру второй волны пандемии», – сказала Захарова.

Также дипломат прокомментировала слова представителя кабинета министров Германии Штеффана Зайберта, который в пятницу заявил, что у России якобы есть все, чтобы расследовать «преступление» в отношении Навального.

«Неужели, в Берлине таким образом намекают, что русские и лабораторию Бундесвера взломали? Мы же люди вежливые. Ждем, пока немцы сами нам дадут то, что должны. Штеффан, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звезды, певчие птицы, ярые мыши и соболя, уговорите Навального разрешить Германии поделиться таинством своих анализов», – заключила Захарова.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».

Ранее Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального», а в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ввела ответные санкции.