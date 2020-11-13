Германия сочла ответные санкции России неоправданными

Берлин считает санкции Москвы в ответ на ограничения по делу блогера Алексея Навального неоправданными, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», – сказал Зайберт, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела санкции против Евросоюза в связи с делом Навального.

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

При этом Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».