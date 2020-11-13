Дегтярев поручил оперативно очищать улицы от снега в связи со снежным циклоном

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев взял на личный контроль работу муниципальных властей, а также дорожных и коммунальных служб в условиях снежного циклона. Глава региона заострил внимание на том, что необходимо работать на опережение и не ждать, пока снег создаст проблемы автомобилям и пешеходам.

Дегтярев призвал глав городов и районов Хабаровского края в условиях начавшегося зимнего сезона не ждать милостей от природы, а работать на опережение и предупреждение негативных последствий стихии. Такой подход уже показал свою эффективность в период прохождения регионом осеннего паводка, подобным образом необходимо действовать и сейчас, считает глава региона, передает «Восток медиа».

По прогнозу синоптиков снежный циклон, который пришел в Хабаровский край, затронет весь регион, ожидаются гололедные явления на дорогах. В связи с этим Дегтярев поручил главам муниципалитетов организовать оперативную расчистку автомобильных трасс, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек.

Особое внимание врио главы региона уделил Хабаровску, поскольку жители краевого центра жаловались на плохую работу дорожных и коммунальных служб в прошлый снегопад, который был 6 ноября. Дегтярев, отреагировав на обращение хабаровчан, во время совместного рейда по объектам дорожного хозяйства дал поручение мэру краевой столицы Сергею Кравчуку усилить контроль за работой дорожников и управляющих компаний.

«Прошу глав районов и мэров городов не ждать, когда всех засыплет, а начать расчистку улиц сразу, чтобы по ним можно было ходить и ездить. В особенности это касается Хабаровска. Здесь каждый циклон люди жалуются на работу коммунальных служб. В прошлый раз еще до начала вечернего часа пик произошло более 50 ДТП. Поэтому оперативно выходите на улицы и начинайте убирать как положено», – распорядился Дегтярев.

Как сообщили в мэрии краевого центра, утром в пятницу на расчистку дорог и тротуаров вышла 21 единица снегоуборочной техники, а 44 единицы были задействованы еще с прошлого вечера, из них 25 работали на дорогах города всю ночь. За минувшие сутки было вывезено 207 кубометров снега, на обработку дорог и тротуаров ушло 82,2 тонны песчано-солевой смеси. К середине сегодняшнего дня количество техники на дорогах Хабаровска планируется увеличить до 57 единиц.

По сообщению оперативных служб, за сутки в краевой столице произошло 33 ДТП, 62 человека обратились в медучреждения с травмами от падений. Ожидается, что основной удар стихии примут на себя центральные и южные районы края. Муниципальные власти заблаговременно получили предупреждения и рекомендации по недопущению ЧС. Спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности.