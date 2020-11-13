ЕК сочла запрет на полеты неэффективным средством борьбы с COVID-19

Запрет на авиаперелеты не является эффективной мерой для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, считает Еврокомиссия.

«Мы не считаем запреты на полеты эффективными в сдерживании пандемии», – цитирует еврокомиссара по транспорту Адину Валеан РИА «Новости».

Еврокомиссия отметила, что не намерена в дальнейшем рекомендовать продлевать разрешение на ограничения перелетов, так как санитарные меры предосторожности при перелетах показали себя эффективнее.

ЕК рекомендует сохранить временное разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, у которых есть финансовые трудности. Эта мера действует до 31 декабря, в ЕК предлагают продлить ее на год.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.