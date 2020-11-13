Экс-капитан «Рубина» получил 12 лет колонии за мошенничество

Вахитовский районный суд города Казани приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова – фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК «Рост».

«Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – передает ТАСС слова судьи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, остальные фигуранты получили сроки от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года в ИК особого режима.

В сентябре 2018 года стало известно, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия семи фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Тогда сообщалось, что организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах РФ.



Харламову 47 лет, он является воспитанником казанского футбольного клуба «Рубин», выступал на позиции защитника. Играл за клубы «Рубин», «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Диана» (Волжск). В казанский клуб футболист пришел в 1990 году и провел там большую часть карьеры, был капитаном команды с 1999 года. Завершил карьеру футболиста в 2004 году из-за разногласий с тренером Курбаном Бердыевым.