ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка»

Банк России с 13 ноября отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка», сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что «Международный коммерческий банк» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

Указывается также, что более 70% кредитного портфеля «Международного коммерческого банка» составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались для сокрытия реального уровня просроченной задолженности.

Банк России считает, что «Международный коммерческий банк» занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Регулятор неоднократно направлял в адрес организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков, однако исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление «Международным коммерческим банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В организации назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Международный коммерческий банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Ранее Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка.