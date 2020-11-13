Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандала с интимным видео

Певец и шоумен Семен Слепаков решил поддержать Артема Дзюбу после публикации откровенного видео и посвятил футболисту стихотворение.

Слепаков на своей странице в Instagram заявил, что в поступке спортсмена нет ничего предосудительного.

«В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба – положительный герой!

У него один есть недостаток –

Непатриотический настрой!

Мужиков у нас в стране нехватка –

Уезжают бабы за кордон,

А у Дзюбы сила есть и хватка

Плюс еще – здоровый генофонд!» – написал Слепаков.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотографии со словами поддержки в адрес футболиста. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил газете ВЗГЛЯД , что у российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь.