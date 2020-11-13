Ученые заявили, что климат не спасет даже прекращение выбросов парниковых газов Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября 2020, 06:10 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами туман, гололедица, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит один–три градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус одного градуса. Ветер переменных направлений, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус двух – плюс трех градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса, передает ТАСС.

