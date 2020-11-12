Россия без инвесторов из США осуществила рекордное размещение евробондов

Размещение российских евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах стало крупнейшей сделкой Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин разместил еврооблигации двумя траншами: семилетним на 750 млн евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летним на 1,25 млрд евро с доходностью 1,85% годовых. Общий объем привлеченных средств – 2 млрд евро. Это первая сделка «после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций». В результате решения властей США американские инвесторы в сделке участия не принимали, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Силуанов сообщил, что совокупный спрос составил около 2,8 млрд евро, интерес инвесторов вызвал «12-летний выпуск, объем размещения которого составил 1,25 млрд евро при объеме поданных заявок – 1,6 млрд евро». В отношении семилетнего выпуска также наблюдалась «переподписка» более чем 1,5 раза – объем заявок составил 1,2 млрд евро. Свыше 60% удовлетворенных заявок являются иностранными, остальные достались российским инвесторам.

«Переподписка» доказала, что зарубежные инвесторы сохраняют спрос на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням. При этом создаются «более благоприятные условия» для заимствований в евро российскими эмитентами, заявил Силуанов. Министр также указал на «диверсификацию валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг» России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как российской экономике удается сохранять устойчивость в условиях жесткой санкционной войны, развязанной Западом.