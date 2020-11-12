У Ивлеевой насчитали 152 штрафа за три месяца вождения Lamborghini

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей получила штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей, следует из базы данных ГИБДД.

Большую часть штрафов Ивлеева получила за превышение скорости и повторное превышение скорости в Москве и Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Также за Ивлеевой числились штрафы за непредоставление преимущества другим участникам движения и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Блогер оплатила 160 тыс. рублей, непогашенными остаются 10 штрафов на 11 тыс. рублей. Всего за ведущей значатся 152 штрафа.

Согласно данным ГИБДД, Ивлеева владеет Lamborghini Aventdator серого цвета три месяца и восемь дней. Мощность двигателя составляет 740 лошадиных сил, объем – 6398 кубических сантиметров. Цена на машину начинается от 20 млн рублей. По данным базы, Ивлеева не попадала в ДТП.

В августе Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак с заработком 1,48 млн долларов, Ивлеева с 17,7 млн подписчиков заработала 0,61 млн долларов.