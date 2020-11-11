Дегтярев поручил не допустить роста цен на лекарства в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил не допустить роста цен на лекарственные препараты в условиях повышенного спроса.

Дегтярев провел по видеоконференцсвязи совещание с руководителями крупных аптечных сетей Хабаровского края. Одним из основных вопросов повестки дня стало ценообразование в условиях ажиотажного спроса на препараты для лечения коронавируса. Глава региона обратился к участникам совещания с призывом не допустить взвинчивания цен на эти лекарства, передает «Восток медиа».

Он сообщил также, что краевым властям удалось достичь договоренностей с крупнейшим региональным производителем фармацевтических средств АО «Дальхимфарм» о снижении отпускной цены на антибиотик левофлоксацин для поставщиков Хабаровского края. Теперь они будут приобретать его на 10% процентов дешевле – по цене в 580 рублей за упаковку.

Намерено региональное руководство также добиваться снижения цен на лекарства и за счет сокращения издержек на логистику. «Со своей стороны мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств. Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие «Фармация» платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании «Хабавиа», – заявил Дегтярев.

Глава региона дал поручение главе краевого Минтранса Роману Мирошину в кратчайшие сроки проработать вопрос о введении «нулевых тарифов» на доставку лекарств. Действовать они должны как в отношении КГБУ «Фармация», так и для коммерческих поставщиков, которые обеспечивают лекарствами территории, где на данный момент нет государственных аптек.

Ранее Дегтярев проехал по аптекам Хабаровска и проверил наличие наиболее востребованных лекарств. Поводом для рейда стали жалобы жителей края на дефицит лекарств для лечения ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. В краевом Минздраве пояснили, что перебои с наличием препаратов в аптеках вызваны совокупностью факторов. Это увеличение спроса на данную группу медикаментов, а также введение в России системы маркировки лекарств, которая замедлила выпуск фармацевтических товаров в розничную продажу. Кроме того, увеличение расходов производителей медицинских препаратов, связанное с системой маркировки, привело к необходимости перерегистрации цен на свою продукцию, что в свою очередь вызвало уменьшение лекарств в обороте.

В этой связи министерство здравоохранения Хабаровского края просит здоровых людей не скупать лекарства впрок и не увеличивать и без того существующий ажиотаж. В Минздраве напоминают, что реализация препаратов для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений должна производиться только по рецепту врача.