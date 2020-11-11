В «Совхозе имени Ленина» раскритиковали Грудинина за выселение клуба пенсионеров

Взгляд
11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...

Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    В «Совхозе имени Ленина» раскритиковали Грудинина за выселение клуба пенсионеров

    11 ноября 2020, 16:33

    Текст: Елизавета Булкина

    Пенсионеры «Совхоза имени Ленина» раскритиковали решение Павла Грудинина выселить клуб «Золотая осень» из помещения. По словам пожилых людей, такое решение является местью за желание жить полноценной жизнью.

    Психологи и социальные работники считают, что решение Грудинина может поставить под угрозу здоровье пенсионеров. Большинству членов клуба «Золотая осень» далеко за 65 лет. После выхода на пенсию они организовали клуб, чтобы было место для общения, концертов и встреч, передает Nation News и публикует скан письма с уведомлением о расторжении аренды.

    «Совести у Пашки нет. Бесстыдник! Что плохого мы ему сделали? Работали в совхозе честно. Его проекты долгие годы поддерживали, даже агитировали, когда он из себя спасителя России строил. И за все это нам – подарок. Отобрал у нас единственное место, где мы могли собраться и поговорить. Это очень обидно и нечестно. Он нам мстит», – заявила одна из участниц клуба «Золотая осень».

    «Эти люди живут в основном в старых домах. В небольших квартирках. И большей частью живут одиноко. Поход в клуб – это ежедневный ритуал. Это знакомые, а для многих – это родные лица за вечерним чайком. Это неспешные разговоры и это еще один день проведенный не в одиночестве. (…) И вот этот класс, класс беспомощных стариков вышвырнули на улицу», – добавил депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Александр Баюклин.

    По данным издания, вероятно, помещение клуба займет управляющая компания «ЗАО Совхоз имени Ленина», которая располагается в этом же жилом доме.

    «Если в помещении клуба организовать магазин или салон красоты, то новое предприятие будет обречено выслушивать от местных жителей упреки. В поселке очень ценят хорошее отношение друг к другу, ценят уважительное отношение к старикам. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его бизнес ассоциировался с выселением клуба пенсионеров. Найти арендатора можно только из числа пришлых бизнесменов. Но и они рискуют получить бойкот от местных жителей», – считает психолог, специалист по маркетинговым коммуникациям Елена Севостьянова.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин.

    Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.


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