В «Совхозе имени Ленина» раскритиковали Грудинина за выселение клуба пенсионеров

Пенсионеры «Совхоза имени Ленина» раскритиковали решение Павла Грудинина выселить клуб «Золотая осень» из помещения. По словам пожилых людей, такое решение является местью за желание жить полноценной жизнью.

Психологи и социальные работники считают, что решение Грудинина может поставить под угрозу здоровье пенсионеров. Большинству членов клуба «Золотая осень» далеко за 65 лет. После выхода на пенсию они организовали клуб, чтобы было место для общения, концертов и встреч, передает Nation News и публикует скан письма с уведомлением о расторжении аренды.

«Совести у Пашки нет. Бесстыдник! Что плохого мы ему сделали? Работали в совхозе честно. Его проекты долгие годы поддерживали, даже агитировали, когда он из себя спасителя России строил. И за все это нам – подарок. Отобрал у нас единственное место, где мы могли собраться и поговорить. Это очень обидно и нечестно. Он нам мстит», – заявила одна из участниц клуба «Золотая осень».

«Эти люди живут в основном в старых домах. В небольших квартирках. И большей частью живут одиноко. Поход в клуб – это ежедневный ритуал. Это знакомые, а для многих – это родные лица за вечерним чайком. Это неспешные разговоры и это еще один день проведенный не в одиночестве. (…) И вот этот класс, класс беспомощных стариков вышвырнули на улицу», – добавил депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Александр Баюклин.

По данным издания, вероятно, помещение клуба займет управляющая компания «ЗАО Совхоз имени Ленина», которая располагается в этом же жилом доме.

«Если в помещении клуба организовать магазин или салон красоты, то новое предприятие будет обречено выслушивать от местных жителей упреки. В поселке очень ценят хорошее отношение друг к другу, ценят уважительное отношение к старикам. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его бизнес ассоциировался с выселением клуба пенсионеров. Найти арендатора можно только из числа пришлых бизнесменов. Но и они рискуют получить бойкот от местных жителей», – считает психолог, специалист по маркетинговым коммуникациям Елена Севостьянова.

Напомним, Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин.

Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.