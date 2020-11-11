Госдума поддержала законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.

Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом, передает РИА «Новости». В состав Госсовета будут входить председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.

Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем.

Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики Рооссии.

Согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.

В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.

Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов России, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Напомним, 14 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Законопроект впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.