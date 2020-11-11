Минсельхоз США предсказал мировое лидерство России по экспорту пшеницы

Американское министерство сельского хозяйства вновь повысило прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2020–2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля по 30 июня).

В новом прогнозе минсельхоз США ожидает урожая в России в 83,5 млн тонн. В октябре говорилось о 83 млн тонн, в сентябре – о 78 млн. Прогноз по экспорту также увеличен на 0,5 млн тонн – с 38 млн до 38,5 млн тонн. При этом ожидаемый США объем экспорта их собственной пшеницы не изменился – 27 млн тонн. США полагают, что экспорт пшеницы из ЕС составит 26 млн тонн (плюс 0,5 млн тонн). В прошлом сезоне, по данным США, российский экспорт пшеницы (34,5 млн тонн) уступал европейскому (38,4 млн тонн), передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия отнимает рынок зерна у стран Запада. Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы.