В Армению прибыли более 400 российских миротворцев Российские миротворцы направились из Армении в Нагорный Карабах 11 ноября 2020, 05:46

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Текст: Антон Антонов

Прибывшие в Армению военные миротворческого соединения направились в район выполнения задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. В ведомстве сообщили, что российским военным «предстоит проехать более 250 километров». Наблюдательные посты выставят «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», передает ТАСС. Напомним, Россия вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1 960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

