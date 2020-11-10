Байден заявил о невозможности остановить передачу ему власти в США

Процесс передачи власти в США демократам не остановить, заявил кандидат в президенты страны Джо Байден, который уже объявил о своей победе на выборах.

Байден сообщил, что его команда уже «начинает переход» и «хорошо продвинулась». По словам демократа, «неспособность» действующей администрации Дональда Трампа признать поражение «не меняет динамику» того, что Байден «может сделать». Кандидат от Демократической партии намерен «двигаться последовательно, собирать администрацию, Белый дом, рассматривать», кого выбрать «в позиции в кабинете министров, и ничто не остановит это».

Комментируя нежелание Трампа признавать поражение, Байден сказал: «Я думаю, что это позор, честно говоря». Как заявил Байден, «было бы здорово» получить признание его победы со стороны Трампа, «но это не критично». На вопрос, что бы он сейчас сказал Трампу, Байден ответил: «Господин президент, жду нашего с вами разговора», – передает РИА «Новости».

Байден также ответил на вопрос о том, как намерен действовать в дальнейшем в условиях, когда ему до сих пор не предоставлен доступ к секретной информации и возможность работать в защищенных помещениях. По словам Байдена, «доступ к секретной информации полезен», но он пока все равно не может принимать решения, ведь не вступил в должность, а в США «может быть только один президент». В «недалеком будущем» он встретится с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Байден полагает, что Республиканская партия «оказалась в ситуации, когда на нее оказывает давление действующий президент», передает ТАСС.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.