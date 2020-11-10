Пашинян: Армения упала, но не скатилась в пропасть

Ереван вовремя решил остановиться в конфликте с Баку, в противном случае состояние Армении стало бы намного хуже, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны. Если бы документ не был подписан сейчас, ситуация была бы еще хуже. Надо зафиксировать что мы упали, но мы не скатились в пропасть. Мы вовремя приняли решение остановиться, в противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны», – заявил Пашинян в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.