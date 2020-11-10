Воробьев рассказал об ограничениях в Подмосковье на новогодние праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона придется праздновать Новый год без массовых мероприятий.

«В Москве снега не будет. А у нас будет белый и пушистый снег. Массовых мероприятий придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как положено на Руси, будем отмечать Новый год», – заявил глава региона в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает 360.

Он добавил, что о конкретных ограничениях еще рано говорить, так как их вводят в зависимости от заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Понятно, по ограничениям будем смотреть на ситуацию. Сейчас не будем пытаться предсказать. Но мы сделаем все, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле», – сказал губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что с 11 ноября в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. До этого Воробьев сообщил, что власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус экспо».