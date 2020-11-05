Власти Подмосковья откроют временный госпиталь в «Крокусе»

Власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус экспо», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на телеканале «Россия 1».

«Мы открываем госпиталь в «Крокусе», существует график открытия коек», – передает ТАСС его слова.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в больницах чаще умирают те, кто занимался самолечением от коронавируса, а это порядка 95% заболевших, передает РИА «Новости».

«Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением», – отметил он, добавив, что необходимо звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое пропишет врач.

При этом Собянин подчеркнул, что московская система здравоохранения справляется с задачами по лечению горожан и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами.

«Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство [для] больниц. Главное при этом не рваться в аптеку, не покупать лекарства и не заниматься самолечением», – заключил мэр.

Ранее градоначальник сообщил, что московское правительство не намерено ужесточать ограничения из-за коронавирусной инфекции, как это сделали в странах Европы. Однако добавил, что наблюдается увеличение числа госпитализаций по COVID-19, потому расслабляться нельзя. «Болезнь никуда не ушла».

В четверг мэр заявил, что в столице продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября.

Напомним, российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.