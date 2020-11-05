Дистанционное обучение школьников 6–11-х классов в Москве продлили

В Москве продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что «дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 года».

«Уже три недели учащиеся 6–11-х классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», – отметил мэр.

Вместе со «строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку, дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19». Так, «последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась».

Однако «в начале этой недели ситуация снова стала обостряться», что заметно «по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций».

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано (...) Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования. Берегите себя и своих близких!» – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что свердловских и нижегородских школьников перевели на удаленку.