Свердловские школьники отправятся на удаленку после каникул

Учащиеся школ Свердловской области после осенних каникул продолжат обучение в дистанционном режиме, сообщил заместитель главы региона Павел Креков.

«Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас составляет 0,9. Мы думаем, что сказалось введение каникул – это привело к задержке роста и даже незначительному снижению. Именно поэтому сегодня принято решение о том, что по завершении каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение», – цитирует Крекова ТАСС.

Вузы и сузы перешли на удаленный формат обучения 27 октября, уточняется в сообщении. Отмечается, что в области открыты скверы и парки, гостиницы, кафе, рестораны и крупные торговые точки, а также ряд предприятий сферы услуг. При этом с 12 октября в регионе запрещена работа фан-зон на концертах и детских игровых зон в торговых центрах, а зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Как подчеркивается в сообщении, в последнее время в Свердловской области ежедневно выявляют более 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 37 тыс. человек.

Ранее перевести на удаленное обучение школьников 6 – 11 классов решили власти Нижегородской области.

В Подмосковье школьники смогут перейти на удаленку по желанию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что после перевода старших классов школ в столице на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.