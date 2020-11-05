Собянин заявил об отсутствии причин для ужесточения ограничений в Москве

Московское правительство не намерено ужесточать ограничения из-за коронавирусной инфекции, как это сделали в странах Европы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры. <...> Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», – сказал Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Градоначальник добавил, что наблюдается увеличение числа госпитализаций по COVID-19, потому расслабляться нельзя. «Болезнь никуда не ушла», – цитирует мэра РИА «Новости».

В четверг Собянин заявил, что в столице продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября.

Напомним, российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.