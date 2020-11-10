Путин рассказал об обещании Алиева тщательно расследовать крушение вертолета

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование инцидента с российским вертолетом.

«Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Путин на совещании назвал имена погибших. «Погибли два наших товарища – летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего», – сообщил Путин.

В ходе совещания Путин и другие участники мероприятия почтили минутой молчания память экипажа сбитого вертолета, сообщает РИА «Новости».

Также президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать помощь членам семей погибших военнослужащих. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления раненому члену экипажа.

В понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.

Во вторник генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего.