Автоэксперт оценил предложение запретить шипованную резину

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10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Автоэксперт оценил предложение запретить шипованную резину

       10 ноября 2020, 15:00
    Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Предложение о запрете шипованной резины неоднозначное, поскольку, с одной стороны, шипы необходимы для обеспечения безопасности граждан, с другой – они портят дороги, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» автоэксперт Максим Кадаков, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

    Депутат Государственной Думы Александр Васильев поднял вопрос о запрете шипованной резины, поскольку она портит российские дороги. Чиновник полагает, что «какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет», поэтому, по его мнению, нужна только там, где асфальта зимой практически не видно.

    «Здесь две стороны вопроса. Первая – при движении шины трутся о дорогу, именно поэтому они и изнашиваются. Соответственно, если на резине шипы, то они механически выгрызают асфальт, причем для этого не надо гонять, а достаточно просто ехать. Ускорение или торможение – усиливают этот эффект», – говорит Кадаков.

    Эксперт подчеркивает, что в результате к весне на дороге появляются асфальтовые колеи, в которых в дожди стоит вода, на которой впоследствии машины всплывают и автомобиль начинает планировать, что опасно.

    Он также рассказывает, что в континентальной Европе шипы запрещены, но, например, в скандинавских странах разрешены из-за разницы температур. То есть там власти мирятся с тем, что портятся дороги и отдают предпочтение безопасности.

    «Поэтому вторая сторона заключается в том, что у нас во многих регионах температурный режим и состояние дорог зимой как раз схожи со скандинавскими странами. Не потому, что у нас море рядом, условия другие, но результат примерно такой же – обледенелые дороги, накат снега, который превращается в жесткий снег, переходящий в лед и так далее», – рассказывает Кадаков.

    Согласно статистике продаж новых шин (не считая товара на вторичном рынке), продолжает эксперт, порядка 60% – шипованные. Это говорит о том, что люди их покупают потому, что ездят в таких условиях.

    «Мы имеем на двух чашах весов следующие аргументы: шипованная резина портит дороги, и мы должны будем их восстанавливать, ибо в противном случае будет небезопасно, но на некоторых региональных дорогах зимой все настолько заметает и не успевает чиститься, что нормально и безопасно можно проехать только на шипах, иначе есть риск того, что существенно возрастет количество аварий и смертельных ДТП», – полагает собеседник.

    В качестве решения подобных проблем депутат Васильев предложил отдать вопрос о запрете или разрешении шипованной резины «на откуп местным властям и владельцам дорог».

    «Страна огромная и везде совершенно разные условия. Поэтому логично было бы, конечно, отдать этот вопрос на откуп региональным властям, но только тогда мы должны решить, как это будет регулироваться, ведь здесь тоже есть своего рода несостыковки. Мы будем наказывать за езду на шипованной резине, где это запрещено, например, в Москве и Московской области? Но тогда как быть человеку, который едет, предположим, из Мурманска через Московскую область в Орел – непонятно, несостыковка. Он же не будет по дороге переобуваться», – рассуждает Кадаков.

    Автоэксперт объясняет, что в России дорожная сеть крайне мала и очень много ситуаций, когда в какое-то место можно проехать только одной дорогой, либо есть вариант ехать в объезд, но по времени это выйдет в 2–3 раза дольше. Поэтому в стране просто будет невозможно регулировать соблюдение запрета шипованной резины в некоторых регионах.

    В ноябре 2019 года специалисты государственной компании «Автодор» сообщили, что 90 % ущерба российские дороги получают в зимний период, поэтому они предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия.

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