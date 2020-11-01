Папа Римский назвал происходящее конфликт в Карабахе трагедией

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе является трагедией, заявил Папа Римский Франциск в воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«В этот день праздника всех святых (отмечается католиками 1 ноября – прим. ВЗГЛЯД) не будем забывать о происходящем в Нагорном Карабахе, где идет вооруженный конфликт, прерываемый непродолжительными периодами перемирия. Все большему разрушению подвергаются дома, инфраструктуры, объекты культа. Все в большей степени военные действия затрагивают гражданское население. Это – трагедия», – передает слова понтифика ТАСС.

Глава Римско-католической церкви призвал стороны конфликта отказаться от военных методов, ведущих к тому, что «проливается кровь невинных».

Ранее Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу в Баку заявил, что военные Азербайджана взяли под контроль в Карабахе около 200 населенных пунктов. Кроме того, по словам Алиева, Армения «фактически признала свое поражение».

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать «безотлагательные консультации» для определения формы поддержки и степени по обеспечению безопасности республики.

В МИД России заверили, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.