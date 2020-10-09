Пострадавшие при пожаре на арсенале под Рязанью семьи получили выплаты

В Рязанской области 187 семей, которые были эвакуированы из-за пожара на складе боеприпасов, получили выплаты в размере 10 тыс. рублей на неотложные нужды, сообщила в пресс-служба регионального правительства.

«Еще по 141 заявлению деньги в понедельник будут направлены через кредитные организации. Итого соцподдержкой охвачены 328 пострадавших семей», – цитирует ТАСС пресс-службу.

По распоряжению губернатора региона Николая Любимова, пострадавшим от ЧП также положены выплаты за частичную утрату имущества – 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества – 100 тыс. рублей, а тем, кому нанесен вред здоровью, – от 20 тыс. до 400 тыс. в зависимости от тяжести полученного вреда.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.

На текущий момент выплаты на неотложные нужды в сумме 10 тысяч рублей уже получили 187 семей (общая сумма 1,87 млн рублей), еще по 141 заявлению деньги в понедельник будут направлены через кредитные организации. Итого соцподдержкой охвачены 328 пострадавших семей», – цитирует ТАСС пресс-службу.

По распоряжению губернатора региона Николая Любимова, пострадавшим от ЧП также положены выплаты за частичную утрату имущества – 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества – 100 тыс. рублей, а тем, кому нанесен вред здоровью, – от 20 тыс. до 400 тыс. в зависимости от тяжести полученного вреда.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.