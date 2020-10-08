Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 13 человек

Количество пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до 13 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Пострадавших 13 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области.

Утром в четверг в Минобороны России сообщили, что интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась.