Зиничев провел заседание оперштаба из-за пожара на военном складе под Рязанью

Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области, сообщает ведомство.

Сообщается, что «первое, на чем был сделан акцент – это работа с населением по размещению их в пункты временного размещения». При этом «особое внимание обратили на помощь маломобильным гражданам и детям», передает РИА «Новости».

Министр также «провел осмотр территории, где пострадали жилые строения». Туда направят спасателей и технику МЧС России.

В населенном пункте, куда прибыл министр, дома и хозяйственные постройки еще продолжали гореть, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что «в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка огнем повреждены, предварительно, 17 строений».

По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров уже эвакуировано более 2,3 тыс. человек, они находятся в пунктах временного размещения. В регионе введен режим ЧС. Пострадали 10 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

100 сотрудников и 26 единиц техники МЧС России из Московской области направлены для тушения пожара в Рязанскую область.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.