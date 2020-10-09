Минкультуры опровергло слухи о запрете продажи билетов в театры пожилым

Министерство культуры России не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет, рассказала пресс-секретарь ведомства Анна Усачева.

«Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало», – цитирует Усачеву РИА «Новости».

Ранее в московских театрах провели разъяснительные беседы с нарушающими самоизоляцию пенсионерами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах. Также мэр заявлял, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.