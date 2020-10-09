В Минобороны оценили риск нового пожара на арсенале под Рязанью

Возможность нового пожара на складе боеприпасов в Рязанской области исключена, сообщили в Минобороны. В МЧС России добавили, что крупные очаги пожаров вблизи населенных пунктов, расположенных рядом с военными складами ликвидированы.

«Никаких сомнений, что они не могут возникнуть, у нас нет, и не может быть», – передает РИА «Новости» слова замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

Булгаков также сообщил, что группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в Рязанской области.

«Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе», – сказал он.

«Общими усилиями группировки МЧС ликвидированы крупные очаги вблизи населенных пунктов в Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября», – сообщили в МЧС России.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.