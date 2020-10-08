Супруга Шредера назвала оскорблением и травлей интервью Навального в Bild

Критика в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, прозвучавшая в интервью блогера Алексея Навального немецкому изданию Bild, является клеветой и травлей, заявила жена политика Со Ен Ким-Шредер.

«Травля газетой Bild моего мужа оскорбляет меня. Я из Южной Кореи. Мы добились в ней демократии и правового государства. Германия – моя вторая родина с настоящей демократией, а это значит, что люди могут придерживаться разных взглядов и публично четко их высказывать. Но то, что устроила медиакорпорция Springer (Axel Springer SE, владеет газетой Bild – прим. ВЗГЛЯД) с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой мнений, а скорее с клеветой и травлей», – сообщила супруга экс-канцлера в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ким-Шредер отметила, что ее возмутила и расстроила эта публикация. Она также выразила сожаление, что другие СМИ распространили содержание интервью.

Ранее Навальный в интервью изданию Bild заявил, что экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Шрдер якобы получает «тайные платежи» от российских властей. При этом блогер не предоставил доказательств этому, отметив, что это его личное мнение.

Сам Шредер пообещал принять «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE после публикации критических высказываний в его адрес со стороны блогера Алексея Навального.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».