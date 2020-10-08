Шредер пообещал «юридически» преследовать Bild за интервью с Навальным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер пообещал принять «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE после публикации критических высказываний в его адрес со стороны блогера Алексея Навального.

«Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы «тайных платежах» являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованным утверждениям. Тем не менее газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», – написал Шредер в своем аккаунте в соцсети Linkedin.

Он добавил, что «то же самое произойдет с любым другим СМИ, если они переймут эти фальшивые заявления, которые распространили газета Bild и bild.de, и распространят их далее», передает РИА «Новости».

При этом Шредер отдельно отметил, что «отравление господина Навального должно быть транспарентно прояснено со стороны российских ведомств», напомнив, что он уже высказывался в аналогичном ключе по инциденту с российским блогером.

Ранее Навальный в интервью изданию Bild заявил, что экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Шрдер якобы получает «тайные платежи» от российских властей. При этом блогер не предоставил доказательств этому, отметив, что это его личное мнение.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.