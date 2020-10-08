Подмосковного бизнесмена заподозрили в убийстве двух коммерсантов

Подмосковного бизнесмена заподозрили в убийстве двух компаньонов из-за конфликта по земельному участку, сообщает ГСУ СК по региону.

В правоохранительные органы Звенигорода обратились родственники пропавшего бизнесмена, следователи выехали на место, куда планировал направиться предприниматель, и нашли его машину, сообщается на сайте ведомства.

Также на месте нашли две стреляные гильзы и следы волочения. Следователи обнаружили место, куда спрятали тело погибшего.

«В ходе осмотра места – колодца, расположенного на участке местности в городском округе Одинцово обнаружены тела двух мужчин – коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями тела», – отметили в СК.

По подозрению в двойном убийстве задержали 64-летнего бизнесмена из Звенигорода. Основной рассматриваемой версией является убийство, совершенное на почве конфликта по земельному участку.

Следователи продолжают собирать доказательства, планируется предъявить обвинение бизнесмену, а также ходатайствовать в суде о его аресте.

Ранее красноярские следователи начали проверку возможной причастности бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, к убийству вице-президента федерации бокса региона Андрея Грабовского.

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.