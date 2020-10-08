Экс-чиновница Минобороны Васильева стала академиком РАХ

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, осужденная за коррупцию, стала почетным академиком Российской академии художеств.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», – сообщила бывшая госслужащая на своей странице в Instargam.

На фото она стоит в мантии, с дипломом и удостоверением в руках.

Бывшая чиновница давно увлекается искусством. Например, ранее Васильева участвовала в крупной выставке в Европе, пишет Ura.ru.

В мае 2015 года Пресненский суд Москвы приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы. Вскоре она вышла по УДО. В 2018 году сообщалось о свадьбе экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и Васильевой.