У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу

У президента США Дональда Трампа уже на протяжении суток не наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, говорится в заявлении его врача Шона Конли.

По словам Конли, «президент этим утром сказал: «Я чувствую себя замечательно», передает ТАСС.

«На сегодняшний день у него (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов (заболевания – прим. ВЗГЛЯД) более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», – отметил врач.

По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.

Ранее лечащий врач президента США заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала«, но Трамп уже не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме. Позже Конли заявил, что в первый день после выписки у Трампа не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, самочувствие хорошее.

В пятницу глава Белого дома сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

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