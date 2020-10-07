Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару и евро 7 октября 2020, 10:22 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 46 копеек – до 78,01 рубля, курс евро снизился на 35 копеек – до 91,72 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 42,42 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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