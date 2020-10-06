Общественники посоветовали Рудковской, что делать с коляской за 570 тыс. рублей

Продюсер Яна Рудковская могла бы организовать аукцион с продажей дорогостоящей коляски, чтобы отправить вырученные средства на благотворительность для беременных, заявила глава общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку», – цитирует Маркову РИА «Новости».

Помощь по программе фонда «Спаси жизнь» направляют в глубинку, где очень рады даже подержанным коляскам.

«Спаси жизнь» – это программа помощи беременным, действующая в 86 городах. За последние шесть лет сотрудники программы помогли 13 тыс. женщинам сохранить беременность.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали российского продюсера Яну Рудковскую за коляску стоимостью 7,3 тыс. долларов (569 тыс. рублей) для новорожденного сына.

1 октября у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика назвали Арсений. Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. Первый сын пары Александр родился 6 января 2013 года, крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.