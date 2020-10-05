Рудковскую раскритиковали за коляску за полмиллиона рублей

Пользователи соцсетей раскритиковали российского продюсера Яну Рудковскую за коляску стоимостью 7,3 тыс. долларов (569 тыс. рублей) для новорожденного сына.

Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанные во дворе ее дома. На снимках продюсер запечатлена вместе с сыновьями Александром и новорожденным Арсением, который лежит в коляске модного дома Dior. Стоимость коляски на сайте бренда составляет 7,3 тыс. долларов (569 тыс. рублей). Рудковская и ее старший сын позируют в нарядах и обуви той же марки.

Пользователи Сети раскритиковали продюсера.

«Очень мало Диора на фотографии», «Новый тренд – ребенок для рекламных целей, кто-то родил, кто-то будет воспитывать, а мама просто красивая будет пилить сторис», «Обязательно надо показать какие вы богатые, обвешаться диором, обратить на себя внимание. Видно, нечем больше», «Вся жизнь Яны – сплошной бизнес-проект. … С первого дня жизни надо зарабатывать ... зарабатывать и зарабатывать! Реклама, реклама и еще раз реклама. Чувств нет - просто бизнес и сплошная реклама», – высказывались пользователи.

1 октября у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика назвали Арсений. Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. Первый сын пары Александр родился 6 января 2013 года, крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.