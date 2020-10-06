Ахмедов ответил Варданяну, призвавшему Россию вмешаться в конфликт в Карабахе

Бывший член Совфеда и бизнесмен Фархад Ахмедов вступил в полемику с предпринимателем армянского происхождения Рубеном Варданяном после его обращения к России в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Ахмедов назвал себя последовательным сторонником мирных переговоров, подчеркнув при этом, что и он, и Варданян нашли в России свою вторую родину.

«Сейчас ты тоже выступаешь за переговоры. Но с такими настроениями, как у тебя, переговоры особого смысла не имеют. … Здесь, на русской земле, мы состоялись как предприниматели, и интересы страны мне, поверь, дороги ничуть не меньше чем тебе», – написал Ахмедов в своем блоге на радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению бизнесмена, Варданян, обращаясь к российскому руководству, описал складывающуюся в Нагорном Карабахе ситуацию однобоко, без должного исторического контекста. Одновременно Ахмедов выразил уверенность, что Россию ввести в заблуждение не удастся.

«Зачем теперь пугать мир большой бедой? Беда уже пришла, когда сотни тысяч людей были изгнаны из Нагорного Карабаха, только за то, что они – азербайджанцы. А теперь начинается процесс возвращения исторической справедливости. Тогда, в 1994-м, Азербайджан был слаб. Сегодня, в 2020-м, он силен, создал вторую по мощи армию в СНГ, и все азербайджанцы полны решимости отстоять родную землю, вернуть утраченные территории, – отметил Ахмедов. – Армении давали шанс, Азербайджан вел двадцать шесть лет мирные переговоры. Международные посредники предлагали в целом разумные решения. Но из-за упрямства и заносчивости руководителей Армении, мы не приблизились к миру ни на миллиметр».

Предприниматель выразил уверенность, что нельзя строить отношения с миром «на основе принципа, что есть единственная нация, которая всегда права». Ахмедов полагает, что вскоре «начнется мирная созидательная работа по восстановлению Карабаха». «И вот тогда ты, и не только ты, все, кто хочет помочь этой настрадавшейся земле Карабаха, смогут принять свое посильное участие в ее судьбе — грантами, инвестициями, любыми добрыми делами», – заключил он.

Напомним, сооснователь Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян в видеообращении на YouTube призвал российское руководство вмешаться в конфликт в Карабахе. Вмешательство Москвы, по его мнению, нужно не для Армении, а для российского народа.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.