Пашинян посетил Нагорный Карабах

Армянский премьер Никол Пашинян в понедельник провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике совещание с представителями вооруженных сил, сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Пашинян посетил 5 октября Республику Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД). Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

На совещании командующий армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян доложил оперативную обстановку, рассказал о контрударах по противнику и о планах вооруженных сил.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.