SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 13 по счету группировкой спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета-носитель взлетела в 7.29 по восточному побережью США (14.29 мск), передает ТАСС.

Спутники планируется вывести на орбиту в 550 километров от поверхности Земли.

Через восемь минут после запуска первая ступень на парашютах опустилась на платформу Of Course I Still Love You.

В понедельник SpaceX откладывала запуск Falcon 9 со спутниками Starlink. На прошлой неделе компания отменила запуск ракеты спутниками за 18 секунд до старта из-за неполадок с наземным оборудованием.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД