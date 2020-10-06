На МКС сработал датчик дыма SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink 6 октября 2020, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 13 по счету группировкой спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета-носитель взлетела в 7.29 по восточному побережью США (14.29 мск), передает ТАСС. Спутники планируется вывести на орбиту в 550 километров от поверхности Земли. Через восемь минут после запуска первая ступень на парашютах опустилась на платформу Of Course I Still Love You. В понедельник SpaceX откладывала запуск Falcon 9 со спутниками Starlink. На прошлой неделе компания отменила запуск ракеты спутниками за 18 секунд до старта из-за неполадок с наземным оборудованием. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях